Nastop Rolling Stonesov v Zagrebu je bil leta 1998 prvi množični koncert v mladi Hrvaški. Kot so takrat pisali mediji, ki niso podlegli vsesplošni nacionalistični evforiji ob rojstvu mlade države, je bil koncert razumljen kot znanilec nekega boljšega časa. Prvi val psevdodemokratičnega režima in zgodovinskega revizionizma je kopnel, takratne verske skupnosti pa so se zaman trudile preprečiti nastop Micka Jaggerja in druščine na zagrebškem Hipodromu, češ da gre za satanizem. Ves trud verskih skupnosti je bili pospremljen s posmehom. Dodati velja, da je leta 1994 na Hipodromu maševal papež Janez Pavel II.

Danes je Hrvaška 27 let starejša. Se je kaj spremenilo? Namesto Rolling Stonesov bo na odru on – Marko Perković Thompson (MPT). V širšem kontekstu je zdaj na čelu novi val psevdodemokratičnega režima. Številni na oblasti, ki jo vodi desnosredinska HDZ, bi zato zgodovinski revizionizem najraje umestili kar v sistem, različne verske skupnosti pa bi rade vključile v zakonodajo različne verske teze. Je Thompson spet znanilec nekih novih časov?