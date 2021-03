Za motorista v bližini Kranja usoden trk z divjadjo

Gorenjske ceste so zahtevale drugo življenje v letošnjem letu. Kot je sporočils Policijske uprave Kranj, je danes ob 16.35 na cesti Britof–Šenčur umrl motorist, kar je bila posledica njegovega trka v divjad.Cesta na kraju nesreče poteka skozi gozd, odsek pa je označen s prometnim znakom, ki voznike opozarja na nevarnost divjadi na cesti. Divjad je po trčenju odbilo v osebni avtomobil, ki je pripeljal nasproti. Motorist je umrl na kraju nesreče in je letošnja druga smrtna žrtev na gorenjskih cestah. Januarja je na cesti Kranj–Medvode umrla voznica osebnega avtomobila.Policisti znova opozarjajo na veliko previdnost pri vožnji na odsekih, kjer čez cesto prehaja divjad. Gre za odseke, ki potekajo skozi gozdove in mimo travnikov ter območij, ki so označena s prometno signalizacijo za divjad na cesti, z modrimi odsevniki na stebričkih in s silhuetami. Takih lokacij je na Gorenjskem veliko. Trčenja z divjadjo so zelo pogosta, še opozarja Kos.