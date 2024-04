Za pacienta usodna bakterijska okužba

V nadaljevanju preberite:

Na celjskem okrožnem sodišču se nadaljuje kazenska obravnava zoper tri specialiste splošne kirurgije, Branka Breznikarja, Zlatana Tkalca in Jano Pečovnik, od katerih sta prva dva uradno že v pokoju.

Obtožnica jim očita, da so pred 14 leti, ko so v celjski bolnišnici zaradi zapore črevesja sprejeli na zdravljenje takrat 35-letnega Velenjčana, ravnali malomarno. Pacient je namreč zaradi zapletov po laparoskopski operaciji umrl.

Sprejel in operiral ga je Breznikar, ki ga je po posegu premestil na oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo, kjer sta nad njim bdela takratni dežurni kirurg Tkalec in sobna zdravnica Pečovnikova. A pri operaciji je, tako obtožnica, Breznikar na več mestih s škarjami poškodoval pacientovo tanko črevo.