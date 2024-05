Bellingham mora prositi mamo, če lahko pri njem prespi novo dekle

Eden največjih nogometnih zvezdnikov Jude Bellingham (20) bo 25. junija v Kölnu velika nevarnost za slovensko obrambo na euru 2024, pred njim sta še dve tekmi v dresu Real Madrida, v soboto bo doma proti Betisu dvignil trofejo za španskega prvaka, 1. junija ga čaka še finale lige prvakov v Londonu proti svojemu bivšemu klubu Borussii iz Dortmunda.

Čeprav se okrog njega dviga veliko prahu, pa v zasebnem življenju skrbi, da ne izgubi osredotočenosti. Paparaci mu vseeno sledijo kot senca in tako so ga ujeli, kako se je v španski prestolnici družil z novim dekletom, nizozemsko manekenko Lauro Celio Valk (25). Ona sicer živi v Amsterdamu, občasno pa tudi prespi pri njem v elitni soseski La Finca, a mora to prej odobriti mama.

Starša Denise in Mark sta namreč sprejela odločitev, da bo oče ostal v Angliji z Jobom (18), ki igra za Sunderland, mama pa odšla v Madrid. Njena vloga je vse prej kot obrobna. »Brez mame bi bil izgubljen, ona je moja tehtnica, skrbi, da ostajam skromen, da nisem preveč potrt, kadar sem žalosten, in ne preveč evforičen, kadar sem vesel. Poleg tega je tudi zabavna,« je Jude navezan na Dennise, ki skrbi tudi za sinove finance, mu postilja posteljo in ga vozi na treninge s službenim avtom BMW XM, vrednim 180.000 evrov. Jude je sicer velik ljubitelj fante, vse pogosteje pa obiskuje tudi kavarno, kjer ga vsi poznajo kot Juda in ne kot superzvezdnika.

Koga bo izbral Southgate?

Angleški selektor Gareth Southgate bo sicer danes objavil seznam 30 igralcev za euro 2024. Priprave se bodo začele prihodnjo v sredo v Middlesbroughu, to soboto se bosta v finalu pokala FA pomerila Manchester City in Manchester United. Anglija, ena glavnih favoritov za naslov, bo imela dve pripravljalni tekmi, 3. junija v Newcastlu z BiH in 7. junija na Wembleyju z Islandijo. Po njej bo Southgate objavil uradni seznam 26 potnikov v Nemčijo.

Bellingham bo tekmec Slovenije na EP. FOTO: Carl Recine/ Reuters

Bellingham, ki je v prvi sezoni za Real dosegel 19 golov, bo zaradi finala LP izpustil vsaj prvo tekmo z BiH. Southgate ima kar nekaj skrbi, ker sta poškodovana Luke Shaw in Ben Chillwell, naj bi bil prva izbira na položaju levega bočnega izkušeni Kieran Trippier, čeprav je izpustil kar nekaj tekem za Newcastle zaradi poškodbe in ni bil v najboljši formi.

Še največja skrb pa je pri kapetanu Harryju Kanu, saj je pri Bayernu staknil poškodbo hrbta in okreva doma ob pomoči specialista dr. Alejandra Elorriage Claraca, ki mu je že pomagal sanirati gleženj. Prvega strelca bundeslige tako čaka bitka s časom.