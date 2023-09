Za strelca s Ptuja preiskovalni sodnik odredil pripor

Moškemu, ki se je v torek po streljanju na območju Ptuja zaprl v stanovanjsko hišo in se šele po več ur pogajanj predal policistom, je sodnik odredil pripor. Pri 56-letniku je bila opravljena tudi hišna preiskava, v kateri so zasegli strelno orožje in manjšo količino prepovedanih drog, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor.

V podrobnem opisu dogajanja so na PU Maribor zapisali, da se je moški ob prijetju policistom upiral, zato so bila uporabljena prisilna sredstva. Zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti in kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja mu je bila odvzeta prostost in odrejeno pridržanje.

Pozneje je bil opravljen ogled kraja kaznivega dejanja. Opravljena je bila tudi hišna preiskava, v kateri je bilo zaseženo dolgocevno in kratkocevno orožje, za katero je imel dovoljenje za posest. Zaseženih je bilo tudi več kot sto kosov pripadajočega streliva. Policisti so zasegli tudi manjšo količino različnih prepovedanih drog, in sicer konoplje, MDMA in amfetamina.

Moški je bil danes po podatkih policije s kazensko ovadbo priveden pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor. Po dosedanjih ugotovitvah kriminalistov je k storitvi omenjenih kaznivih dejanj prispevalo osumljenčevo osebno stanje oziroma osebne okoliščine.