Zabodeni na zdravljenju, storilec v priporu

Zoper osumljenega 33-letnika, ki naj bi prejšnji petek z nožem po vratu hudo poškodoval znanega in pred leti obetavnega bodibilderja iz Velenja, je preiskovalni sodnik celjskega okrožnega sodišča po zaslišanju odredil najprej sodno pridržanje zaradi suma storitve kaznivega dejanja poskusa uboja in nato pripor. Kot nam je zaupala tiskovna predstavnica Policijske uprave Celje (PU) Milena Trbulin, je njegova kazenska evidenca sicer prazna, kar pomeni, da se policisti z njim do zdaj niso ukvarjali. Medtem pa poškodovani bodibilder zaradi hudih poškodb ostaja na zdravljenju v celjski bolnišnici.