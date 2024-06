Zagorelo nad Dubrovnikom in Hvarom, kjer se ogenj bliža hišam

Nad Dubrovnikom je popoldne izbruhnil obsežen požar, pri gašenju pa gasilcem pomagata tudi letali za gašenje. Zaradi požara so zaprli del jadranske magistrale. Požar je danes izbruhnil tudi na Hvaru, poročajo hrvaški mediji.

Požar nad enim najpomembnejših hrvaških turističnih središč se je hitro širil zaradi nizkega rastlinja in vročine. Po nekaj urah so ga uspelo omejiti. Na terenu je sicer 55 gasilcev s 14 vozili in dva kanaderja.

Je pa zaradi požara za promet zaprta jadranska magistrala med Dubrovnikom in krajem Čibače.

Obsežen požar je danes popoldne izbruhnil tudi nad mestom Hvar, kjer sta zagorela trava in rastlinje na hribovitem območju. Na terenu je večje število gasilcev in dve letali za gašenje.