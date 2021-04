Zaporne kazni za napad na policiste v Rojah

V nadaljevanju preberite:

Konec tega meseca bo minilo eno leto od pestrega dogajanja v ljubljanskih Rojah, kjer domujejo člani družine Strojan. Ti so se takrat spravili nad policiste, ki so tja prišli z namenom, da bi za rešetke vrnili Miho Strojana. Ta se je s prostega izhoda pozabil vrniti v koprski zapor, zato je tamkajšnja sodnija v lov za njim poslala policiste. Miha Strojan se je pred policisti zabakadiral v svojo prikolico. Odprl je le okno in zakričal: »Pustite me na miru!« Nekaj trenutkov zatem pa so tja pritekli še njegovi sokrajani in kmalu je postalo zelo vroče.