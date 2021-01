Zaradi premestitve sodnice lahko pade obsežen proces

V nadaljevanju preberite:

Potem ko so na ljubljanskem okrožnem sodišču premestili Ano Testen, zoper katero so predlagali tudi uvedbo disciplinskega postopka, se postavlja vprašanje, kako in ali se bodo sploh razpletle zadeve (tudi medijsko zelo odmevne), v katerih je zadnje čase nastopala kot sodnica. Testenova je od takrat v bolniškem staležu, zato sodniške službe ne opravlja, postavlja pa se torej vprašane, kaj je z njenimi primeri. Med najbolj odmevne spada primer ljubljanskega kriminalista Danila Lavrinca in njegovega registriranega vira Filipa Didovića. Zaenkrat tudi ni jasno, ali obstaja celo možnost, da sodnica Ana Testen sodbe Lavrincu in Didoviću sploh ne bo spisala, in kaj bo potem?