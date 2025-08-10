Zastoji na avtocestah in cestah proti nekaterim turističnim krajem

Na avtocestah in nekaterih drugih cestah proti turističnim krajem nastajajo zastoji. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg približno tri kilometre. Zastoji so tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Brezovici, na primorski avtocesti pred prehodom Fernetiči proti Italiji in na štajerski avtocesti.

Voznikom na gorenjski avtocesti, ki so namenjeni proti Kranjski Gori, prometnoinformacijski center za državne ceste priporoča izvoz Jesenice vzhod. Zastoj pred karavanškim predorom nastaja tudi proti Sloveniji, predor pa občasno zaradi varnosti zapirajo.

Na štajerski avtocesti je več delovnih zapor, nastajajo zastoji pri Trojanah ter pred Lukovico proti Ljubljani, prav tako pred Žalcem proti Mariboru, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Tepanjem in predorom Golo rebro proti Ljubljani.

Zastoji so tudi na cestah Lucija-Izola, Lesce-Bled, Izola-Strunjan, Šmarje-Dragonja in Šmarje-Koper, navaja prometnoinformacijski center za državne ceste.

Nekaj težav v prometu nastaja tudi zaradi nesreč. Tako je na cesti Ig-Ljubljana pri Igu promet urejen izmenično enosmerno. Cesta Cerknica-Rakitna pa je v Cerknici na Notranjski cesti zaprta.