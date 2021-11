Želi si nazaj v policijsko uniformo

Gregor Lahajnar, nekdanji vodja izmene koprskega operativno-komunikacijskega centra (OKC) in nekdanji podpredsednik Območnega policijskega sindikata Obalno-kraške regije, zaradi lanske odpovedi delovnega razmerja toži ministrstvo za notranje zadeve oziroma državo. Odpoved je dobil zaradi »hujših kršitev na delovnem mestu«; menda v sedmih primerih na kraj ni poslal policijske patrulje, ampak je zadeve reševal po telefonu.

»V dveh primerih je šlo za prijavo hrupa, trikrat za povoženje divjadi, dvakrat za prometni nesreči prve kategorije,« pojasnjuje odvetnica 45-letnega Lahajnarja Tamara Bandelj. Tožnik očitke ostro zavrača, odločal da se je profesionalno in je policiste, ki jih je premalo, varoval tudi pred okužbami s koronavirusom.

Njegovi sodelavci se z vodstvom očitno ne strinjajo, na koprskem delovnem sodišču, kjer so nastopili kot priče, so Lahajnarju, ki je na OKC delal 21 let, stopili v bran. »Na povoženje divjadi nihče ni pošiljal patrulje, naredili smo zapisnik. Po prihodu novega direktorja (zdaj že nekdanjega direktorja PU KP Igorja Ciperleta), pa sem na kraj začel pošiljati patrulje,« je dejal Janez Marinšek, operater na koprskem OKC, in pritrdil Lahajnarju, da je v pristojnosti policista OKC, da s kontrolnimi vprašanji preveri nujnost napotitve na kraj dogodka.

Lahajnar je bil na vrhu strokovnosti OKC, pravi višja policistka kriminalistka Aleksandra Norbedo, ki tožnika pozna 22 let. Dejala je, da je bilo njegovo delo brez napak, vselej da je bil korekten, njegova navodila pa jasna, precizna, kar je zaradi varnosti policistov izjemnega pomena. Očitke, da naj bi bil nesramen, je zanikala. Dodala je, s čimer so se strinjali tudi kolegi, da ugled policije zaradi odpovedi tožniku ni večji. »Ne, od demonstracij naprej ima policija slabši ugled,« je pripomnila.

Kriminalist sektorja za mednarodno policijsko sodelovanje na generalni policijski upravi Peter Smogavec, ki je na koprski policijski upravi z Lahajnarjem delal 19 let, je sodnici Martini Andrejašič Zazula povedal, da so bile tožnikove napotitve boljše kakor pri drugih kolegih, čiste in jasne, pa tudi da na povoženje divjadi do prihoda novega vodstva niso pošiljali patrulje. »Njegovo delo ocenjujem kot odlično. Spoštujem ga, ker je bil vedno korekten in spoštljiv.« Za medsebojne slabe odnose v policiji pa je okrivil vodstvo: sindikat je opravil anketo s 3800 policisti, »ki so povedali, da je za razmere kriv generalni direktor in ne policisti iz sindikata«.

Jasne napotitve

Policist kriminalist s policijske postaje Izola, ki je s tožnikom sodeloval približno deset let, je dejal, da sta odlično sodelovala. »Napotitve so bile kakovostne, lahko si se zanesel na njih, dosti boljše kot pri drugih«, in še, da se nekatere zadeve res lahko rešijo po telefonu. Kot druge priče pa si želi, da bi se Lahajnar vrnil na policijo, saj da ni omajal njihovega ugleda.

Da je Lahajnar dajal kakovostna navodila in delal vse po zakonu, meni tudi njegov nekdanji sodelavec Boštjan Berlič. O napotitvi zaradi hrupa pa, da ne gre za nujno zadevo ter da so policisti filter, ki presodi, na katere dogodke bo patrulja poslana. To, da je bil tožnik tam edini policist, čigar delo je bilo nazadnje ocenjeno z zadostno oceno, je po mnenju Berliča velika napaka. »Če si je kdo zaslužil odlično oceno, si jo je on.« Strinjal se je tudi z nekaterimi drugimi zaslišanimi, da je tožnik na sodišču zaradi svojega dela v sindikatu, saj je opozarjal na nepravilnosti.

Višji policist na PP Sežana Janko Bratina je izpovedal, da so bila navodila tožnika jasna in glasna, dejal je, da je bilo njegovo delo boljše kot delo preostalih v OKC, češ da pomanjkljivosti pri podajanju navodil ni bilo, in da mu je zaupal tudi pri najzahtevnejših intervencijah. »Jaz in še več drugih si želimo, da se vrne na policijo.« Tožnik zaradi nezakonite odpovedi sicer niti ne zahteva odškodnine, ampak vrnitev na delovno mesto.

Vodja izmene na koprski postaji prometne policije David Malečkar je prav tako potrdil navedbe, da so bile tožnikove napotitve najboljše in da je bil najbolj zadovoljen z njim. Generalni direktor policije Anton Olaj, ki je pričal na eni prejšnjih obravnav, primera Lahajnar ni dobro poznal, saj da gre za zapuščino njegovih predhodnikov.

Sojenje se nadaljuje.