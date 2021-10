Ženski, stari 22 in 48 let, žrtvi napadalcev z nožem

Moški je Postojnčanko nekaj časa pred tem zalezoval.

Devetindvajsetletnik je večkrat zabodel 48-letno partnerkino mater.

Oba napadalca so policisti prijeli kmalu po dogodku.

Nad nesojeno taščo

V Postojni je včeraj zjutraj moški večkrat zabodel 22-letno žensko, mariborske policiste pa so ob 11.24 obvestili, da je na območju PP Ruše 29-letni moški večkrat zabodel 48-letnico, nato pa s kraja odšel. Oba napadalca so policisti kmalu prijeli; ženski so oskrbeli v bolnišnici.Ura je bila malo po polsedmi zjutraj, ko so stanovalci na začetku postojnske uličice Pot k Pivki, ki se pri Srednji gozdarski in lesarski šoli Postojna nadaljuje od Tržaške ulice, zaslišali krike na pomoč. Tik ob grmovju, nasproti stanovanjskega bloka na naslovu Tržaška ulice 34a, je tam vsa okrvavljena na tleh ležala 22-letnica. Bila je pri zavesti, okoli nje pa so se kmalu zbrali prvi mimoidoči, ki so ji poskušali pomagati do prihoda reševalcev.Policija je bila včeraj precej skopa z informacijami. Povedali so nam le, da so bili ob 6.39 obveščeni, da je nekdo zabodel žensko v Postojni na Tržaški ulici. »Policisti so s prvim zbiranjem obvestil ugotovili, da je moški večkrat zabodel 22-letno žensko iz Postojne. Odpeljana je bila v bolnišnico,« je sporočila predstavnica za odnose z javnostmi na policijski upravi Koper Anita Leskovec. Dodala je, da je bil osumljenec prijet na naslovu bivališča v Postojni in da kriminalisti intenzivno nadaljujejo preiskavo kaznivega dejanja. »Več podatkov bomo posredovali javnosti po zaključenih prvih preiskovalnih dejanjih,« je sklenila.Kot smo izvedeli neuradno, naj bi 22-letnico napadel moški, menda severnomakedonski državljan, ki je delal in živel v Sloveniji in žensko že dlje časa zalezoval in se ji vsiljeval. Bil naj bi povsem zagledan vanjo in čeprav mu je dala jasno vedeti, da z njim ne želi imeti ničesar in da naj jo pusti na miru, se ni ustavil. Z nožem v roki se je včeraj spravil nad njo. Po eni izmed razlag naj bi se včeraj zjutraj vrnila z nočnega dela v podjetju, kjer je menda delal tudi njen napadalec. Po drugi pa, da je šla v službo, pri čemer je pred tem v bližnji trgovini kupila malico. Kolikokrat jo je zabodel, še ni znano. Slišali smo lahko, da trikrat, od pet do šestkrat pa tudi vse do 18-krat. Napadalec je sicer tja prišel v avtomobilu in se z njim po dejanju odpeljal.Okoli pol dvanajste ure pa so policisti iz Ruš dobili prijavo, da je 29-letnik iz Zgornjega Lehna na Pohorju v kraju Spodnji Slemen (občina Selnica ob Dravi) večkrat zabodel 48-letno žensko in nato pobegnil s kraja. Po neuradnih podatkih je napadalec partner žrtvine hčere. Nesojeno taščo je menda poiskal v ponedeljek dopoldne, med njima se je vnel prepir, med katerim je mladenič pograbil nož in z njim večkrat zabodel mater svoje izbranke, s katero naj bi menda skupaj živela na drugem naslovu. Žensko naj bi hudo ranil po vratu in pobegnil. Čeprav je močno krvavela, je še zmogla toliko moči, da je poklicala reševalce, ti pa so o dogodku obvestili policiste. Hudo ranjeno so z reševalnim avtomobilom odpeljali na zdravljenje v mariborski klinični center, medtem ko so se policisti lotili iskanja napadalca, tudi s helikopterjem.Okoli dveh popoldne so z mariborske policijske uprave sporočili, da so ga prijeli. Kriminalisti nadaljujejo preiskavo, več informacij bodo posredovali, ko jo bodo zaključili, so še sporočili. Osumljenega naj bi po neuradnih podatkih prijeli na Klopnem vrhu.Motiva oziroma povoda za družinsko tragedijo ne kriminalisti ne poznavalci razmer včeraj še niso znali pojasniti. So pa nam domačini dejali, da je imel osumljeni psihične težave, a naj bi zdravljenje kategorično odklanjal, zdravila pa metal v straniščno školjko.