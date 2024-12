Zlorabljal je pastorki in sprevržena dejanja snemal

V nadaljevanju preberite:

Možakarja, ki je dlje časa zlorabljal svoji pastorki, je marca letos doletela enotna kazen, kakršno običajno prisodijo najokrutnejšim morilcem – 30 let zapora. Toda višji sodniki so pred kratkim menili, da mu tožilstvo enega grozovitega očitka ni dokazalo, zato so sankcijo malce omilili. Pravnomočno je tako obsojen na 25 let zapora.

Zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje z njo, nasilje v družini, dva spolna napada na osebo, ki še ni dopolnila 15 let, kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja, dva primera spolnega nasilja, dve spolni zlorabi slabotne osebe, prikazovanje, izdelava, posest in posredovanje pornografskega gradiva ter omogočanje uživanja prepovedanih drog. To so kazniva dejanja, zaradi katerih so na kranjskem okrožnem sodišču za zaprtimi vrati sodili omenjenemu moškemu. Seštevek vseh kazni, ki so mu jih prisodili, bi sicer znašal kar 42 let zapora, toda najvišja možna enotna kazen je 30 let.