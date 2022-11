Zrušenje trinadstropne stavbe v Lillu usodno za enega človeka

V mestu Lille na severu Francije sta se v soboto zrušili dve manjši stanovanjski stavbi, davi pa so izpod ruševin ene od njih potegnili truplo. Sprva pa so domnevali, da v poslopju ni bilo nikogar, danes poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Prebivalce obeh trinadstropnih stavb v središču mesta so v noči na soboto preventivno evakuirali, potem ko so stanovalci opozorili, da se je eden od zidov nagnil, slišali pa so tudi pokanje v strukturi, je sporočila tamkajšnja policija.

Najemnik se ni umaknil

Po zrušenju so oblasti ugotovile, da se iz ene od stavb ni umaknil moški, ki je za konec tedna tam najel stanovanje. Po večurnem iskanju so davi njegovo truplo izkopali izpod ruševin.

»Ko so gasilci začeli tolči po vratih, sem mislil, da so to ljudje z zabave in sem ostal v postelji. Šele ko je prišla policija, sem ugotovil, da gre za resno zadevo,« je za AFP povedal 35-letni prebivalec ene od stavb.

Kot je dodal, je v soboto okoli 5.30 zapustil poslopje z dokumenti, računalnikom in nekaj oblačili, okoli 9.15 pa sta se stavbi zrušili. »Zdaj se šele zavedam, kakšno neverjetno srečo smo imeli,« je dodal.

Zakaj je prišlo do zrušenja, pristojni še ugotavljajo.