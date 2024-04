Olepšana bilanca zakonodajnega stroja

V nadaljevanju preberite:

Podkupovalna afera Katar, delovanje v izrednih razmerah pandemije covida-19 in sprejemanje velikih svežnjev zakonodaje so zaznamovali delovanje evropskega parlamenta v dramatičnem obdobju 2019–2024. Konec leta 2021, v času vlade Janeza Janše in ob koncu predsedovanja svetu EU, so parlamentarci tudi prvič sprejeli resolucijo s kritikami Slovenije.

Plenarno zasedanje v Strasbourgu ta teden je bilo zadnje v mandatu. Poslanci so se iz Alzacije vrnili v svoje domovine. Nekaj znanih obrazov se je poslovilo od evropskega parlamenta. Tako ne bosta več kandidirala belgijski liberalec Guy Verhofstadt in poljski krščanski demokrat Jerzy Buzek.

Po volitvah med 6. in 9. junijem se bo evropski parlament prvič sestal sredi julija, ko bo izbral svoje novo vodstvo. Po enem od scenarijev bi lahko potrjevali še prihodnjega predsednika evropske komisije. Če se bo izvolitev zavlekla do septembra, bo sestavljanje komisarske ekipe šele jeseni.