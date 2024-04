Iskanje milijard za večjo konkurenčnost Evrope

V nadaljevanju preberite:

Položaj na Bližnjem vzhodu po napadih Irana na Izrael bo zasenčil druge teme posebnega­ vrha EU, sprva namenjenega­ predvsem gospodarskim temam. Začel se bo drevi z večerjo, ki bo posvečena še drugim zunanjepolitičnim temam, tudi vojni v Ukrajini in strateški ­razpravi o odnosih s Turčijo.

Voditelji se bodo jutri lotili predvsem vprašanj konkurenčnosti evropskega gospodarstva in delovanja enotnega trga EU. Ena od tem, ki v EU burijo duhove, so enaki konkurenčni pogoji. Zlasti v kriznih časih se je pokazalo, da imajo države, kot sta Francija in Nemčija, v blagajnah več manevrskega prostora za lajšanje položaja svojih podjetij.