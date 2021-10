Ameriške obveščevalne službe v podnebnih spremembah vidijo varnostno grožnjo

Ameriške obveščevalne službe so v četrtek prvič sporočile, da podnebne spremembe predstavljajo obsežno grožnjo za nacionalno varnost ZDA in stabilnost po svetu, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

»Bolj ekstremne vremenske razmere »bodo vse bolj povečevale številna tveganja za nacionalne varnostne interese ZDA, od fizičnih vplivov, ki bi lahko prerasli v varnostne izzive, do tega, kako se bodo države odzvale na podnebne izzive,« je Bela hiša zapisala v povzetku poročil obveščevalnih služb.

Napoved je bila podana v prvi uradni oceni urada direktorja nacionalne obveščevalne službe ODNI, ki nadzira ameriške tajne službe. Kot je sporočila Bela hiša, dokument predstavlja soglasno mnenje vseh 18 članic tamkajšnje obveščevalne skupnosti.

Po oceni teh agencij podnebne spremembe povzročajo »večje geopolitične napetosti, saj se države prepirajo, kdo bi moral storiti več« in ustvarjajo čezmejna žarišča, saj se države na vpliv podnebnih sprememb odzivajo tako, da poskušajo zavarovati lastne interese.

Pentagon bo podnebne spremembe upošteval na vseh ravneh

Ameriški organi za nacionalno varnost bodo zato učinke podnebnih sprememb vključili v svoja načrtovanja, je sporočila Bela hiša. Med drugim bo Pentagon podnebne spremembe upošteval »na vseh ravneh«, kar bo bistveno za usposabljanje, bojevanje in zmago v vse bolj zapletenem okolju.

Kot so navedli v Beli hiši, se bo tudi na migracije, ki predvsem zadevajo južno mejo ZDA, deloma gledalo z vidika podnebnih sprememb.

»S to oceno ameriška vlada prvič uradno priznava to povezavo in o njej poroča,« so zapisali.

Poročilo je bilo objavljeno tik pred podnebno konferenco COP26, ki se bo 31. oktobra začela v škotskem Glasgowu. Konference se bo udeležil tudi ameriški predsednik Joe Biden.