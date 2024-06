Daljnovodne mačke* vodijo do jedrskih elektrarn

V nadaljevanju preberite:

Že ime Flamanville 3 pri nasprotnikih jedrske energije sproži nasmešek, saj naj bi bil eden od najbolj neposrečenih projektov v energetiki. Gradnja je trajala 15 let, prav te dni pa naj bi dosegel kritično točko in začetek verižne reakcije, ko naj bi začel proizvajati elektriko s 25 odstotkov zmogljivosti. Tudi podražil se je na več kot 15 milijard evrov, ki jih je plačala francoska energetska družba EDF brez posojil.

Zgodovina tega projekta je sicer kar dramatična. Začelo se je z željo, da bi ustvarili jedrski reaktor po evropskih standardih, kot se je pozneje izkazalo, predvsem varnostnih. Francoski in nemški jedrski strokovnjaki so skoraj uskladili zahteve obeh držav, a se je nato Nemčija odločila, da bo jedrsko energijo opustila. Še preden so bili načrti končani, je Finska naročila ta evropski reaktor s stisnjeno vodo (EPR) in francoska Areva je začela graditi Olkilouto 3.