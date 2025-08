Evropski vinarji izgubili bitko s Trumpom

V nadaljevanju preberite:

Evropski proizvajalci šampanjca, vina in viskija so eden od številnih poražencev okvirnega carinskega sporazuma med EU in ZDA. Petnajstodstotne carine na izvoz evropskega blaga v ZDA bodo veljale tudi za vino in žgane pijače, dokler na nadaljnjih pogajanjih, predvidenih za jesen, ne bo dosežen drugačen dogovor. Posledice bodo čutili tudi slovenski vinarji. Usoda ostalih evropskih kmetijsko-živilskih izdelkov še ni znana. EU si namerava pri ZDA zagotoviti popust z znižanjem carin na »neobčutljive« ameriške kmetijske izdelke, med katerimi, kot kaže, ni ameriške govedine.

ZDA so najpomembnejši izvozni trg za slovenske vinarje, ki so lani tam ustvarili preko 3,5 milijonov evrov prometa. Preberite, kako so se na uveljavitev carin odzvali v Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij.