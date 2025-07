Zmagovalci in poraženci carinskega dogovora med ZDA in EU

V nadaljevanju preberite:

Carinski dogovor med EU in ZDA zmanjšuje poslovno negotovost, imel pa bo negativen učinek na obe gospodarstvi. V EU bo prizadeta večina izvoznikov v ZDA, ki zdaj delajo izračune škode, ki gre v milijarde evrov in bo prinesla tudi odpuščanja. Na drugi strani Atlantika pa so vse opaznejši učinki podražitev.

Kaj predvideva carinski dogovor? Kdo ne bo plačal carin?

Kakšne bo učinek na BDP?

Kakšne spremembe čakajo evropska podjetja?

Katera podjetja bodo najbolj občutila 15-odstotne carine?

Kaj pa jeklarji?