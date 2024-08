Gasilci odstranjevali podrta drevesa, prekrivali poškodovane strehe ...

V poznem popoldanskem in večernem času so se v osrednjem in severovzhodnem delu Slovenije pojavile nevihte z močnim vetrom in točo, Uprava RS za zaščito in reševanje pa je skupaj zabeležila 249 lokacij izrednih dogodkov. Gasilci so odstranjevali podrta drevesa, prekrivali poškodovane strehe objektov in črpali vodo iz poplavljenih objektov.

Kot so sporočili iz uprave, je do izrednih dogodkov prišlo na območjih občin Apače, Benedikt, Celje, Cerkvenjak, Črenšovci, Črna na Koroškem, Dravograd, Duplek, Gornja Radgona, Gorišnica, Grosuplje, Ivančna Gorica, Juršinci, Križevci, Kungota, Laško, Lenart, Litija, Ljutomer, Maribor, Ormož, Pesnica, Prevalje, Radeče, Radenci, Ravne na Koroškem, Razkrižje, Rogašovci, Semič, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, Sveti Jurij ob Ščavnici, Sveti Tomaž, Šentilj, Škofljica, Šoštanj, Trbovlje, Velenje, Veržej, Vojnik in Zagorje ob Savi.

Regijski centri za obveščanje Celje, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Ptuj, Slovenj Gradec in Trbovlje so aktivirali 106 gasilskih enot, ki so večinoma odstranjevale podrta drevesa, prekrivale poškodovane strehe objektov ter črpale vodo iz poplavljenih objektov.

V času neurij se je sprožil tudi en zemeljski plaz.

Župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah David Klobasa je prek družbenega omrežja facebook sporočil, da je bilo zaradi neurja poškodovanih 11 daljnovodov, zato je pričakovati daljši izpad električne energije.

Spletni portal Siol poroča, da je bilo posebej veliko škode v občini Križevci na Murskem polju. Na območju, kjer živi nekaj več kot 3500 prebivalcev, je orkanski veter poškodoval okoli 45 streh bivalnih objektov, dve strehi je odnesel v celoti. Zaradi nevarnosti padca s streh so sanirali samo bivalne objekte, gospodarski pridejo na vrsto danes, je za portal povedal poveljnik gasilcev v Križevcih Miran Ros. Zaradi neurja je bila zaprta železniška proga, dlje časa niso normalno delovale železniške zapornice.

Danes delno jasno, jutri razmeroma sončno

Agencija RS za okolje je že v petek pozno zvečer na družbenih omrežjih objavila, da so izmerili nekaj zelo močnih sunkov vetra, najmočnejše na Koroškem. V Šmartnem pri Slovenj Gradcu je njihova postaja izmerila sunek 88 kilometrov na uro.

Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Čez dan še lahko nastane kakšna ploha. Zvečer se bo prehodno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija.

V nedeljo bo sprva še razmeroma sončno, čez dan pa bo vedno več spremenljive oblačnosti. Nastale bodo posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo do 12 do 17, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.