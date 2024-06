Geološki zavod opozarja pred nevarnostjo nastanka zemeljskih plazov

Geološki zavod Slovenije opozarja, da je za nocoj in za torek zaradi napovedanih povečanih količin padavin in namočenosti tal, povečana nevarnost za nastanek in reaktivacijo zemeljskih plazov, predvsem za severozahodno in severno Slovenijo. Agencija RS za okolje je za oba dneva izdala tudi oranžno vremensko opozorilo.

Danes zvečer in v noči na torek lahko ob krajevnih plohah in nevihtah hitro narastejo posamezni manjši vodotoki in hudourniki, ki lahko poplavijo, poplavi pa lahko tudi padavinska voda. Verjetnost za ta pojav bo večja v zahodni in osrednji Sloveniji, so zapisali na spletni strani Agencije RS za okolje (Arso).

Zaradi namočenosti tal bo povečana nevarnost za nastanek zemeljskih plazov ostala tudi v prihodnjih dneh, ko se bodo padavine umirile. Do pojavljanja zemeljskih plazov lahko pride tudi v ostalih predelih Slovenije, so na zavodu zapisali v sporočilu za javnost.

Priporočili so, pozorni spremljanje plazovitih območij in na pojavljanje sprememb na tleh, objektih ter pobočjih. Lastnikom objektov na nestabilnih tleh so priporočili, da preprečijo zbiranje in zastajanje večjih količin vode na enem mestu. Svetovali so redno pregledovanje strešnih odtokov, žlebov in odtočnih jarkov, prav tako pregledovanje in morebitno popravljanje bazenov in ribnikov, ter pozornost na območjih povečane vlažnosti in zastajanja vode na zemljišču. »Če se pojavijo razpoke, posedanje ali zdrsi zemljine, se posvetujte s strokovnjakom in obvestite pristojne lokalne oblasti,« so navedli.

Prebivalcem so svetovali, da ne zasuvajo ali spreminjajo smeri jarkov in odtočnih poti, ne preoblikujejo pobočij brez obvestila oz. dovoljenja pristojnih lokalnih oblasti (občin) in ne odstranjujejo vegetacije s pobočij, ne da bi jo nadomestili s ponovno zasaditvijo. Priporočili so tudi redno pregledovanje strmih pobočij in pozornost na pojave odlomov kamninskih blokov.