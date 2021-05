Joe Biden se bori za svojo podobo ZDA

V nadaljevanju preberite:

Charlie Munger iz najuspešnejšega ameriškega upravljavca premoženja vseh časov Berkshire Hathaway verjame, da je v spopadu mnenj o neenakosti zmagal Bernie Sanders. Demokratični socialist in senator iz Vermonta je res videti siva eminenca demokratske Bele hiše, toda zamisel o zmanjšanju razlik med revnimi in bogatimi s spodbujeno rastjo, ohlapno monetarno politiko in ekspanzivnimi socialnimi programi bo moral udejanjiti predsednik Joe Biden, ki so ga dolgo predstavljali kot sredinskega politika.