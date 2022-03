Kaj se zgodi, ko Katalin pride na Igijevo ozemlje

Raziskovalci v projektu Life Lynx, s katerim si prizadevajo, da bi pred izumrtjem rešili rise v Dinaridih in jugovzhodnih Alpah z doseljevanjem risov iz Romunije in Slovaške, so v mesecu dni ujeli in s telemetrično ovratnico, ki pošilja lokacije gibanja živali, opremili kar šest risov v Sloveniji in enega na Hrvaškem. Spremljali bodo, kako risi komunicirajo med seboj, kako si delijo plen, se razmnožujejo in kako se doseljeni risi vključujejo v domačo populacijo.

Prejšnji teden sta telemetrično ovratnico dobila dva risa. Novo ovratnico – stara bi kmalu prenehala delovati in bi odpadla – je dobil Katalin, ki je bil leta 2020 doseljen iz Romunije in v naravo spuščen v snežniških gozdovih. Katalin, ki je star šest do sedem let, je v dobrem fizičnem stanju, tehta pa 25 kilogramov, kar je kilogram več kot ob izpustu leta 2020. Na Menišijski planoti, kjer se večinoma zadržuje, so raziskovalci prejšnje leto zasledili dva mladiča samice, s katero se je Katalin družil. Z genetskimi analizami še niso potrdili očetovstva, a najverjetneje sta mladiča njegova, saj ima vsaj eden podoben rozetast vzorec na kožuhu.

Katalin je vzpostavil teritorij na Menišijski in Rakitniški planoti, pogosto pa tudi prečka reko Iško in se giblje na območju Mokrca, kjer kraljuje drug risji samec in kjer je prisotna tudi druga kraljica. Tudi tega samca je ekipi Life Lynx uspelo uloviti in ga opremiti s telemetrično ovratnico. Poimenovali so ga Igi, po bližnjem kraju Ig. Igi je eden od risov iz domače populacije. Njegova posebnost sta dva čopka na enem uhlju, ki bi bila simpatična, če ne bi bila posledica parjenja v sorodstvu. Poleg tega so pri veterinarskem pregledu Igija, med tem, ko je bil uspavan, ugotovili, da ima deformacijo srca. Odkrili so jo že pri treh drugih risih in je prav tako lahko posledica »incesta«.

Igi ima na enem uhlju dva čopka in deformacijo srca, kar je posledica parjenja v sorodstvu. FOTO: Maj Hočevar

Spomnimo, vsi domači risi izhajajo iz populacije šestih živali, ki so bile v Slovenijo naseljene leta 1973. Pred prvimi novimi doselitvami v okviru projekta Life Lynx leta 2019 so slovenski genetiki ugotovili, da so domači, dinarski risi bolj sorodni kot potomci parjenja bratov in sester. Z doselitvami zdravih risov smo tako ulovili zadnji vlak za rešitev populacije pred izumrtjem. »S spremljanjem Katalina in Igija bomo videli, kaj se zgodi, ko en ris pride na teritorij drugega. Ali ga drugi ris nažene, ali pa se mu umakne,« je povedal Miha Krofel z oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire na Biotehniški fakulteti UL.

Spremljali bodo sestri in risji parček

Letošnjega 13. februarja – ni bil petek, temveč nedelja – so imeli biologi z biotehniške fakultete znova srečo, saj sta se na območju ribniške Male gore v isto zabojno past v enem dnevu ujeli dve risinji. Zjutraj devetmesečna in 12 kilogramov težka samička, ki so jo po uspavanju, veterinarskem pregledu in namestitvi ovratnice poimenovali Valentina. Zvečer pa še njena sestra, ki je dobila ime Neža. Samički sta najverjetneje dve od treh potomcev risinje Teje in Goruja, ki so bili lani poleti opaženi na tem območju. Obe risinji se še vedno gibljeta v območju domačega okoliša njune mame. Raziskovalci bodo z zanimanjem spomladi in poleti spremljali njuno pot proti samostojnosti, ki je pri risih težavno in nevarno obdobje.

Že v začetku februarja so člani ekipe oddelka za gozdarstvo biotehniške fakultete in živalskega vrta Ljubljana ujeli in z ovratnico opremili dva risa; nad klifi zgornje kolpske doline odraslega samca, ki so ga poimenovali Klif, na Kočevskem pa njegovega najverjetnejšega sina Bora, enega od štirih lanskoletnih mladičev, ki jih je Klif imel s Petro. Klifa raziskovalci poznajo že od prej. Ovratnico ima tudi Petra, za katero predvidevajo, da se bo s Klifom v kratkem ponovno parila. Spremljanje bo dalo zanimive podatke o razmnoževanju in o tem, kako si samec in samica delita teritorij. Prav tako februarja je hrvaška ekipa Life Lynx na območju Naravnega parka Velebit ujela kar 27 kilogramov težkega samca, ki so ga poimenovali Josip.

Romunska ekipa ujela prvega risa letos

Skupno je bilo v projektu Life Lynx v Slovenijo in Hrvaško doseljenih 13 od 14 načrtovanih risov. Letos načrtujejo doselitev še štirih, dveh v Slovenijo in dveh na Hrvaško. Doselitev ene živali v Slovenijo je del rednega načrta, druge živali bodo nadomestile tiste, ki se jim ni uspelo vključiti v domačo populacijo.

Romunska ekipa Life Lynx, ki je zabojne pasti aktivirala v začetku januarja, je 25. februarja ujela prvega risa. Je zdrav, star okoli šest let in najtežji od vseh ulovljenih risov doslej. Tehta kar 27 kilogramov. Do preselitve bo v karanteni v Romuniji.