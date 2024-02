Ko pridelava hrane izboljšuje, ne slabi biotsko pestrost

V nadaljevanju preberite:

Tilen Praprotnik, po izobrazbi arheolog, se je pred tremi desetletji začel ukvarjati z vrtičkarstvom na svojem domu v okolici Hraš pri Radovljici. Postopoma so kvadratni metri prerasli v are in ti v hektare, ki danes predstavljajo ekološko kmetijo Vegerila. Na njej pridelujejo obilo vrst zelenjave, obdelujejo trajne nasade ter redijo ovce in kokoši. Vse kupce za svoje pridelke so našli v lokalnem okolju.

V posesti imajo 14 hektarov površin, od tega je deset hektarov travnikov, ki so občasno hkrati pašniki. Druge površine so visokodebelni sadovnjaki, obrobna zemljišča v zaraščanju, travniki, kjer pridelujejo zimsko krmo za ovce – kmetija ima tudi certifikat za seneno prirejo –, na pol hektara pa pridelujejo zelenjavo. Kar 40 do 60 različnih vrst in še veliko več sort, pri radiču denimo pet različnih, pove Tilen Praprotnik.