Tudi v Sloveniji rekordno vroče poletje, bilo je huje kot leta 2003

Letos je svet doživel najbolj vroč junij in avgust doslej, pa tudi najbolj vroč dan in najbolj vroče poletje na severni polobli v zgodovini meritev, so sporočili iz Službe EU za spremljanje podnebnih sprememb Copernicus. Letošnje leto bo zato verjetno najbolj vroče v zgodovini, je dejala namestnica direktorja C3S Samantha Burgess.

V Ljubljani najbolj vroče leta 2022

Meteorolog Branko Gregorčič je za Delo pojasnil, da čeprav globalni trendi nujno ne odražajo stanja v Sloveniji, smo tudi pri nas letos izmerili najbolj vroče poletje. »V Sloveniji smo imeli rekordno vroče poletje, temperature so bile primerljive s tistimi iz leta 2003, le malenkost nad njimi.« Poletje leta 2022 se je uvrstilo na tretje mesto med najbolj vročimi poletji pri nas. Ta tri poletja izstopajo od preostalih, saj so povprečne temperature za skoraj pol stopinje višje od preostalih vročih poletij, v primerjavi s splošnim povprečjem pa odstopajo za dve do dve in pol stopinje Celzija, glede na klimatsko povprečje med letoma 1991 in 2022.

Nadpovprečno topli so bili vsi trije meseci letošnjega poletja. Najbolj izstopa avgust, saj ni bil le rekordno topel z odklonom 3,3 °C, ampak s povprečno temperaturo zraka 22,2 °C tudi najtoplejši mesec od začetka meritev. Rekordno topel je bil tudi julij (odklon 2,5 °C), ki je z 21,8 °C tretji najtoplejši mesec od začetka meritev, le za desetinko stopinje hladnejši od avgusta 2003.

Infografika: Arso

Napovedi ne kažejo, da bi bile v prihodnjih mesecih temperature nižje od povprečja, zato bodo ti rekordi ostali veljavni. »V Sloveniji smo imeli 14 zaporednih mesecev s temperaturami nad povprečjem. Tudi napovedi do konca leta ne kažejo negativnih odstopanj od povprečja, zato bo letošnje leto med najtoplejšimi v zgodovini meritev,« je dejal Gregorčič. Katero poletje je bilo najbolj vroče, je sicer nekoliko odvisno od mikrolokacije.

»V Ljubljani je bilo najbolj vroče poletje leta 2022, ki je bilo tudi najbolj sušno. Odstopanje v primerjavi z letošnjim poletjem je le dve desetinki stopinje Celzija.« Obe poletji, 2022 in 2023, sta bili v Sloveniji precej sušni, medtem ko je letošnje poletje po količini padavin v Sloveniji bilo dokaj normalno. Večina Slovenije je prejela normalno količino padavin.

Infografika: Arso

Globalno temperatura za 0,7 stopinje Celzija višja

V poletnih mesecih je bila povprečna temperatura zemeljskega površja na severni polobli najvišja doslej in za 0,69 stopinje Celzija višja od povprečja med letoma 1991 in 2020. S tem je presegla dosedanji rekord med junijem in avgustom lani, v danes objavljenem poročilu opozarja Copernicus.

Od začetka leta do konca avgusta je bila povprečna globalna temperatura zemeljskega površja za 0,7 stopinje Celzija višja od povprečja med letoma 1991 in 2020, kar je največ v zgodovini v tem obdobju in prav tako topleje kot v istem obdobju lani.

»Vrsta rekordnih temperatur povečuje verjetnost, da bo leto 2024 najbolj vroče leto v zgodovini. S temperaturami povezani skrajni dogodki, ki smo jih doživeli to poletje, bodo še intenzivnejši in z bolj uničujočimi posledicami za ljudi in planet, če ne bomo nemudoma zmanjšali emisij toplogrednih plinov,« je ob objavi meritev C3S opozorila Burgessova.

Do konca leta bi se morale povprečne temperature zemeljskega površja znižati za vsaj 0,3 stopinje Celzija, da bi bilo letošnje leto hladnejše od lanskega. Ker se takšno nihanje v zgodovini meritev še ni zgodilo, je vse bolj verjetno, da bo letošnje leto znova najtoplejše v zgodovini meritev.

Po podatkih Copernicusa je bilo tudi lansko leto najtoplejše doslej, saj je dvig temperature zemeljskega površja skoraj presegel kritično mejo 1,5 stopinje Celzija.

Povprečna temperatura na svetu je bila lani 14,98 stopinje Celzija, kar je bilo za 0,17 stopinje več od prejšnjega najbolj vročega leta 2016. Temperatura zemeljskega površja se je dvignila za 1,48 stopinje nad predindustrijsko referenčno vrednost.