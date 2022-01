Nemška vlada še naprej proti jedrski energiji kot trajnostni naložbi

Nemška vlada vztraja pri stališču, da naložbe v jedrsko energijo ne morejo veljati za trajnostne, so danes povedali v Berlinu. »Tehnologijo ocenjujemo za nevarno, med drugim pa tudi ni razjasnjeno vprašanje končnega odlaganja odpadkov,« je dejala tiskovna predstavnica vlade Christiane Hoffmann.

»Nemška vlada bo v svojem stališču zastopala trdno prepričanje, da jedrska energija ne more biti označena za trajnostno,« je po navedbah nemške tiskovne agencije DPA danes dejala Hoffmannova.

Predlog močno deli članice

Danes se namreč izteka rok za odzive na predlog Evropske komisije glede obravnave jedrske energije in zemeljskega plina kot prehodno zelenih naložb. Predlog močno deli članice. Nasprotujejo mu Nemčija, Luksemburg in Avstrija, ki je pripravljena akt, če bosta jedrska energija in plin obveljala za zeleni naložbi, izpodbijati na Sodišču EU. Več držav na čelu s Francijo medtem vključitev jedrske energije med zelene naložbe zagovarja, naklonjena ji je tudi Slovenija.

Protestnik z masko, ki predstavlja kanclerja Olafa Scholza, drži plakat z napisom "Trajnost", medtem protestom proti 'zelenjenju' jedrske energije. FOTO: Michele Tantussi/Reuters

Nemška vlada je pripravljena kot zelen pod določenimi pogoji označiti plin, ne pa tudi jedrske energije. Plin namreč v Berlinu vidijo kot prehodno tehnologijo. Kakšna konkretno bo dikcija v tem delu, bo razkrilo uradno stališče, ki bo v Bruselj prispelo do polnoči, je dejala Hoffmannova.

Ni sicer jasno, ali bo nemška vlada svoje stališče tudi javno objavila. To sicer ni praksa, vendar v konkretnem primeru odločitev še ni bila sprejeta, je še pojasnila govornica. Med drugim je Berlin k objavi stališča pozvala skupina okoljevarstvenih organizacij.

V Nemčiji zaključujejo več desetletij dolg proces opuščanja jedrske energije. Zadnje tri jedrske elektrarne v državi bodo ugasnile konec letošnjega leta.