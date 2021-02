Pandemijo covida-19 bo veliko laže premagati kot podnebno krizo

Ni še ustreznih tehničnih rešitev

Največja elektrarna na premog v Evropi Belčatov na Poljskem je eden največjih onesnaževalcev s toplogrednimi plini, a še vedno obratuje. FOTO: Kacper Pempel/Reuters

Nesmiselno bi bilo ukiniti letalski promet

Pred kratkim je izšla knjiga ustanovitelja MicrosoftaKako se izogniti podnebni katastrofi, v kateri četrti najbogatejši človek na svetu opozarja na razsežnost problema in potrebo, da se vlade po svetu z njim spopadejo odločneje. Ob izidu knjige je za britanski BBC dejal, da bo obvladovanje pandemije covida-19 »zelo, zelo lahko« v primerjavi s premagovanjem podnebne krize. Gates namerava za inovacije in izboljšave na področju zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov vložiti dve milijardi ameriških dolarjev.»Takšnih temeljitih sprememb, kot jih bomo morali izvesti v prihodnjih tridesetih letih, če hočemo premagati podnebno krizo, človeštvo doslej v vsem svojem obstoju še ni naredilo. Nič v preteklosti ne moremo primerjati z nalogo, ki nas čaka,« je dejal za BBC. Z enainpetdesetih milijard ton toplogrednih plinov, kolikor jih v ozračje na leto spuščamo zdaj, bomo morali emisije v treh desetletjih zmanjšati na nič.V knjigi pa opozarja, da bo razogljičenje proizvodnje električne energije prineslo zmanjšanje vseh izpustov za zgolj trideset odstotkov. Preostalih sedemdeset odstotkov razogljičenja bo treba doseči v drugih gospodarskih dejavnostih po svetu – v proizvodnji jekla, cementa, v transportu, proizvodnji gnojil in drugih. In za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov v marsikateri od teh dejavnosti še nimamo ustreznih tehničnih rešitev. Zato Gates opozarja, da bo treba veliko več denarja in napora vlagati prav v iskanje rešitev na teh področjih, in to bo največji inovacijski in razvojni izziv človeštva doslej.V tem izzivu bodo morale imeti glavno besedo vlade, torej politika, saj lahko samo politika spremeni sedanje stanje, ko veliko povzročiteljev izpustov toplogrednih plinov za škodo, ki jo s tem povzročajo, ne plačujejo nič. »Zato potrebujemo finančne signale, da hočemo zelene izdelke in dejavnosti,« pravi. »To bo nenehna naloga prihodnjih tridesetih let, ker brez stalnih in jasnih zahtev trga sprememb ne bo.«Gates sicer še vedno uporablja zasebna letala, ki so veliki proizvajalci toplogrednih plinov. Toda v njegovih letalih uporabljajo samo biogoriva rastlinskega izvora, ki so sicer trikrat dražja od običajnih, pravi. Povsem opustiti letalski promet bi bilo nesmiselno, ampak bo treba uvesti letalska goriva, ki ne bodo povzročala izpustov toplogrednih plinov in ne bodo bistveno dražja od obstoječih. Sicer pa si želi, da bi zamisli iz njegove knjige vključili v pakete zelenih spodbud po vsem svetu, o katerih bodo razpravljali na podnebni konferenci v Glasgowu v Veliki Britaniji novembra letos.