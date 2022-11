Plačujemo ceno napačnih političnih odločitev v zadnjih dvajsetih letih

V nadaljevanju preberite:

Thomas Waitz, že pet let in pol avstrijski poslanec v evropskem parlamentu, je eden ključnih mož evropske zelene politike, ki ima v zdajšnji sestavi evropske komisije izjemno pomembno vlogo. 49-letni Waitz je od leta 2017 član izvršnega odbora evropskih Zelenih, katerih članica je tudi Vesna – Zelena stranka. Svojo zeleno politiko Waitz potrjuje z zgledom: že vrsto let je organski kmetovalec. Kmetijo – večinoma se ukvarja z gozdarstvom in čebelarstvom – ima v bližini slovenske meje. Nekaj zemljišč ima tudi v Sloveniji. Pogovarjala sva se o posledicah ruske agresije na Ukrajino ter izzvanem mirovniškem jedru zelene politike, o energetski in prehranski krizi, o podnebnem vrhu v Šarm el Šejku, strahovito hitro stopnjujočih se posledicah podnebnih sprememb …