Živilska industrija obtožena, da proizvaja hrano, ki povzroča zasvojenost

Največja živilska podjetja, med njimi Nestle, Mondelez, Kraft Heinz in Coca-Cola, so se v ZDA znašla v odškodninski tožbi, ki jih bremeni, da s taktikami, podobnimi tobačni industriji, proizvajajo in tržijo visoko predelana živila (angl. ultra-processed foods), ki pri potrošnikih, zlasti otrocih, povzročajo zasvojenost in kronične bolezni.

Odškodninska tožba, ki jo je na sodišče za civilne postopke v ameriški zvezni državi Pennsylvania vložila odvetniška družba Morgan & Morgan v imenu tožnika Brycea Martineza, četverico omenjenih podjetij ter sedem drugih globalnih igralcev (General Mills, PepsiCo, Mars, WK Kellog, Conagra Brands, Kellanova, Post Holdings) industrije hrane in pijač obtožuje, da z visoko predelanimi živili namerno nagovarjajo otroke in pri njih povzročajo kronične bolezni. Tožnik Martinez trdi, da je zaradi uživanja teh živil pri 16 letih zbolel za diabetesom tipa 2 in nealkoholno zamaščenostjo jeter.

Po navedbah odvetniške hiše Morgan & Morgan je to prva tovrstna odškodninska tožba v ZDA. Preberite, ali lahko podobne tožbe pričakujemo tudi v EU.