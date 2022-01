Polnilnice bodo morale imeti upravljavce

V nadaljevanju preberite:

Iz različnih študij, med njimi so tudi raziskave evropske komisije, izhaja, da se trend na področju razvoja polnilne infrastrukture za električna vozila usmerja v počasne polnilnice na domačih lokacijah, na javnih parkiriščih in parkiriščih podjetij. Največ polnjenj električnih vozil bo namreč potekalo ponoči, ko večina vozil miruje. Na podlagi omenjenih študij bo tovrstnih polnjenj celo do 80 odstotkov, zato se mora temu prilagoditi tudi razvoj polnilne infrastrukture, pravijo na Petrolu.

Le petina polnjenj bo na poti, kjer bodo uporabniki želeli čim prej ustrezno napolniti oziroma dopolniti svoje električno vozilo. V teh primerih pa so potrebne hitre oziroma ultrahitre polnilnice.