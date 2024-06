Ponašajo se s trajnostjo, za čebele pa ne poskrbijo

Na letališču Jožeta Pučnika, nasproti stavbe kontrole letenja, že več let stoji aktiven čebelnjak, ki je bil skupna pobuda Čebelarske zveze Slovenije in upravljavca letališča, družbe Fraport Slovenija. Slednja se hvali s trajnostnim delovanjem, toda za opraševalce nima posluha.

Travnik ob čebelnjaku in vse druge zelene površine na letališču večkrat na leto pokosijo, s tem pa čebelam pred domačim pragom odvzamejo hrano, se je na naš časopis obrnil občan Rihard Fekonja. V zvezi s tem je Fraport Slovenija po telefonu in elektronski pošti večkrat pozval, naj pri urejanju zelenih površin mislijo tudi na čebele, vendar za to niso pokazali zanimanja. Po prvem pozivu pred mesecem dni so travnik neposredno ob čebelnjaku sicer pustili pri miru, a so pozneje tudi tega pokosili. Fekonja opozarja na dvoličnost družbe, ki na svoji spletni strani piše o zavezanosti trajnostnim ciljem Združenih narodov do leta 2030, med katerimi je tudi ohranjanje okolja in zaščita narave. »Zapisi na spletu so eno, ravnanje v naravi pa nekaj povsem drugega.«

Iz Fraporta Slovenija so odgovorili, da so gospodu že pojasnili, da morajo travnate pasove ob cestnih vpadnicah in površine med cestami in kolesarskimi potmi redno kositi zaradi varnosti v cestnem prometu. »Še en pomemben dejavnik, ki je v zvezi s košnjo trave specifika letališča, je omejevanje števila ptic, ki na območju letališča zaradi morebitnih trkov predstavljajo veliko tveganje za varen potek letalskega prometa,« so zapisali. »Zmanjševanje razpoložljivosti hrane (cvetoči travniki privabljajo več žuželk, več žuželk pa več ptic) je eden od glavnih ukrepov za zmanjševanje prisotnosti ptic in načinov, s katerimi na trajnostni način omogočamo varnost na letališču.«

Čebelnjak na letališču je bil postavljen zaradi meritev, ali letališka dejavnost vpliva na med in medene pridelke. FOTO: Maja Prijatelj Videmšek

Brnik v cvetju

Omenili so tudi, da jim je Fekonja predlagal sklenitev poslovnega dogovora za urejanje travišč, na katerega se še niso odzvali. Res je, ponudil sem jim sklenitev dogovora, s katerim bi kot samostojni podjetnik prevzel skrb za nastanek cvetočega travnika okoli čebelnjaka, je potrdil Fekonja. Kot je zapisal v ponudbi, bi travišča zasadil z mnogimi semeni, da bo čez poletje vzklilo na tisoče cvetov rastlin, ki predstavljajo osnovo zdravih travnikov, cvetja. In če se bo Fraport strinjal, bi to prakso v prihodnjem letu razširil še na večino drugih travnikov. Strošek vzpostavitve travnika ob čebelnjaku za prvo leto je ocenil na tisoč evrov.

Motiv ni poslovna korist, temveč skrb za opraševalce, je poudaril Fekonja, posredno pa bi korist imelo tudi letališče zaradi prihranka pri hrupu in porabi goriva, saj bi bila košnja izvedena le enkrat na leto. Trajnostna raba prostora pa bi privabila tudi obiskovalce, ki bi na območje letališča prišli gledat cvetoče travnike, kakršnih se spomnijo iz otroštva.

Letališka dejavnost ne vpliva na med

Za čebele v letališkem čebelnjaku skrbi lokalni čebelar Franc Strupi, ki pogoste košnje zelenih površin na letališču ni želel komentirati. Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije, je povedal, da pri omenjenem čebelnjaku ni bil že nekaj let, zato razmer tam ne pozna. Pojasnil pa je, da imajo čebele poleti preletno razdaljo do paše tri kilometre, zato travniki na letališču zagotovo niso edino pašno območje. Ne glede na to v čebelarski zvezi stalno opozarjajo, da je pozna košnja koristna za opraševalce, je poudaril Noč. »Problematično je, če ima letališče čebele le za lastno promocijo, v okolici pa nima zasajenih nobenih medovitih rastlin in dreves.«

Čebelnjak na letališču je bil sicer postavljen z namenom meritev, ali letališka dejavnost vpliva na med in medene pridelke. Te vsako leto analizirajo v laboratoriju čebelarske zveze. Po navedbah Boštjana Noča so bili vsi vzorci doslej skladni z zakonodajo.