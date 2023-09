Potniškemu centru manjka povezava na mestni promet

V nadaljevanju preberite:

Ljubljanski potniški center je ovit v skrivnost, Koalicija za trajnostno prometno politiko (KTPP) se je zato odzvala na edini uradni postopek, to je predhodni postopek za poseg ureditev gospodarske javne infrastrukture in obnova cest na območju potniškega centra Ljubljana, na katerega je bilo mogoče oddati pripombe in predloge do 20. septembra. Priložene podlage razburjajo, saj gre za odstranitev drevoredov in zelenja, širitev cest, poslabšanje razmer za pešce in slabo povezavo z mestnim prometom, ob velikemu številu novih parkirnih prostorov.

Načrtovana obnova Vilharjeve, Masarykove, Šmartinske in Železne ceste bo poslabšala udobje pešcev in kakovost bivanja lokalnih prebivalcev. Na boljšem pa ne bodo niti uporabniki javnega prometa.