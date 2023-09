Za komunalno ureditev Potniškega centra 80 milijonov evrov

V nadaljevanju preberite:

Iz dokumenta o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Potniškega centra Ljubljana (PCL) je razvidno, da bo občina še pred začetkom gradbenih del uredila okoliške ceste in komunalno infrastrukturo. Za ta namen bodo na MOL porabili dobrih 80 milijonov evrov. Javni del projekta PCL, ki ga financira država in predvideva gradnjo sodobne avtobusne in železniške postaje ter tirne infrastrukture, ocenjujejo na približno 314 milijonov evrov, vrednost zasebnega dela, ki ga financira madžarski investitor, pa znaša dobrih 427 milijonov evrov.