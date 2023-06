Predlog uredbe o upravljanju območij Natura 2000 naj bi umaknili

V nadaljevanju preberite:

Predlog uredbe o upravljanju območij Natura 2000 za obdobje 2023–2028, ki je bil eden glavnih razlogov za proteste kmetov, naj bi bil umaknjen, je pricurljalo na dan po petkovih pogajanjih sindikata kmetov z ministrstvoma za kmetijstvo ter za naravne vire in prostor. »Premik v tej smeri je narejen, zagotovo pa bomo to lahko rekli, ko bo črno na belem. Upam, da dogovor nekaj velja,« je danes za Delo povedal predsednik sindikata Anton Medved. Pojasnil je, da se z ministrstvoma pogovarjajo o prostovoljnem vstopu kmetov v intervencijo plačila Natura 2000 v celotnem obdobju izvajanja skupne kmetijske politike, to je do konca leta 2027.