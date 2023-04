Policija odsvetuje pot v središče Ljubljane, če ni nujno

Opoldne se je pred poslopjem parlamenta v Ljubljani začel drugi protestni shod kmetov v zadnjem mesecu dni. Iz policijske postaje Ljubljana pa so sporočili, da je zaradi potekajočega shoda v Ljubljani močno zgoščen promet, nastajajo tudi daljši zastoji. Iz navedenega razloga zato odsvetujejo potovanje v center mesta, če to ni nujno potrebno.

FOTO: Jože Suhadolnik

Na Trgu republike v Ljubljani pod sloganom Dovolj je! poteka protestni shod kmetov, ki ga je organiziral sindikat kmetov s podporo štirih drugih kmetijskih organizacij: zadružne zveze, kmetijsko-gozdarske zbornice, zveze slovenske podeželske mladine in zveze kmetic.

Protestnikov je bistveno več kot ob prvem protestu 24. marca. Številni so prišli v Ljubljano z organiziranimi avtobusnimi prevozi iz več slovenskih krajev.

FOTO: Jože Suhadolnik

Pred državnim zborom poteka mimohod protestnikov na traktorjih in drugi kmetijski mehanizaciji, ki so v Ljubljano prišli iz bližnje okolice in tudi bolj oddaljenih mest. Udeleženci protesta vihrajo s slovenskimi zastavami in zastavami občin, iz katerih so prišli. Številni nosijo čepice sindikata kmetov.

Sporočila na transparentih so kritično usmerjena zlasti v nove okoljske zahteve, ki prihajajo v veljavo z novim ciklom skupne kmetijske politike. Najbolj razburjajo omejitve kmetijskih praks na območjih Nature 2000 na Ljubljanskem barju, Planinskem polju in Goričkem. Nekaj sporočil iz transparentov: »Brez kmetov ni hrane; Ne se več norčevati iz kmetov; Brez nas bo hladilnik prazen; Skozi generacije smo kmetje ohranjali okolje, sedaj ga vi ogrožate …«

Jože Horvat je zelenjadar iz Maribora. »Protesta sem se udeležil, ker sem prepričan, da nas Natura 2000 lahko uniči oziroma zelo omeji. Navajeni smo pridelovati zelenjavo po smernicah integrirane pridelave, z minimalno uporabo pesticidov. Sami se dobro zavedamo, da ne smemo uničiti zemlje, kar nekateri mislijo, da to želimo. Da nas tako omejujejo, pa ni normalno,« je dejal.

Kritičen ni le do omejitev kmetijskih praks na območjih Nature 2000, pač pa tudi do predloga evropske uredbe o trajnostni rabi pesticidov, ki predvideva prepolovitev uporabe pesticidov do leta 2030 in popolno prepoved njihove uporabe na občutljivih območjih. »Prepričan sem, da bo to vplivalo na našo pridelavo. Nekaterih škodljivcev s fungicidi in insekticidi, ki so na voljo, že zdaj težko zatiramo,« je povedal udeleženec protestnega shoda, ki se je s kolegi iz Dupleka, Dogoš, Pesnice in drugih krajev v okolici Maribora pripeljal z organiziranim avtobusnim prevozom.

FOTO: Jože Suhadolnik

Med protestniki je bistveno več moških kot žensk. Pristopila sem k skupinici mladih fantov z zastavami, obešenimi na grablje. Dvajsetletni Aleš Pogladič iz Ljutomera je povedal, da mu ni vseeno, kaj se dogaja v državi s kmeti. »Hočejo nas čisto potolči. Natura, pa tisti metulji, eh …« Študira strojništvo, po koncu študija pa namerava prevzeti domačo kmetijo. Ta je visokogorska, na njej redijo molznice. »A kot kaže zdaj, ne bo več kaj prevzeti,« je črnogled. Skupaj z okoli stotimi protestniki se je iz Slovenskih Konjic pripeljal v Ljubljano z avtobusom.

Med sporočili na transparentih so nekatera usmerjena tudi proti vladi, denimo »Gnoj, ki najbolj smrdi: SD, Levica, Svoboda,« vendar ta ne prevladujejo. Kolona traktorjev in kmetijske mehanizacije se mimo parlamenta vije že pol ure. V zraku je veliko izpušnih plinov, razlegajo se hupanje traktorjev in žvižgi piščalk, a je vzdušje med protestniki mirno.

To je že drugi protestni shod kmetov letos. Prvi je potekal 24. marca. Sindikat kmetov s podporo omenjenih kmetijskih organizacij ga je organiziral zaradi nestrinjanja z novimi okoljskimi zahtevami kmetovanja. Postavili so tudi več drugih zahtev.

FOTO: Jože Suhadolnik

Predstavniki kmetijskih organizacij so se nato na sestanku z vlado v začetku aprila dogovorili, da bodo protestne aktivnosti za tri tedne zamrznili in poskušali skupaj s predstavniki kmetijskega ministrstva in ministrstva za naravne vire in prostor najti rešitve v okviru novoustanovljene delovne skupine. Vendar so že po slabih dveh tednih od pogajanj odstopili in za današnji dan napovedali nov protestni shod.

Razlog za odstop od pogajanj je bil, da rešitve, ki jih je pripravila vladna stran, za kmete niso bile sprejemljive. Sodu pa je izbil dno predlog novele zakona o zaščiti živali, ki je po besedah predsednika sindikata kmetov Antona Medveda do kmetov poniževalen.