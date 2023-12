Predvidoma v ponedeljek bodo nevarni mulj začeli odvažati v Avstrijo

V avgustovski ujmi naplavljeni nevarni mulj na Koroškem bodo na remediacijo v Avstrijo začeli odvažati predvidoma v ponedeljek, je danes povedala Tanja Bolte z okoljskega ministrstva. Odvoz je bil sprva predviden za ta ponedeljek in nato za danes, a so morali dovozne poti dodatno utrditi. Prepeljali naj bi ga v mesecu dni.

Do mulja, ki je na lokacijah pri Gostišču Krivograd na Prevaljah in pri Kriket klubu v Mežici, so uredili dovozne poti, a jih morajo zaradi dežja in snega dodatno utrditi. Zato odvoz v ponedeljek oziroma danes še ni stekel. Po trenutnih informacijah s terena bo mogoče odvoz začeti v ponedeljek zjutraj, je v izjavi za medije v Ljubljani povedala generalna direktorica direktorata za okolje na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Boltetova.

Prek javnega razpisa so družbi Saubermacher Slovenija oddali odvoz 1700 ton tega mulja v vrednosti 500.000 evrov, kolikor je trenutno na voljo v proračunu. To verjetno ne bo zadostovalo za odvoz vsega mulja – koliko ga je, so sicer lahko le v grobem ocenili – in pričakovati je, da bo za odvoz preostanka izveden nov javni razpis, je povedala.

Mulj bo po odstranitvi nevarnih snovi ostal v Avstriji

Odvoz prvega dela naj bi tako stekel v ponedeljek, izvajalec pa po njenih besedah ocenjuje, da ga lahko prepelje v enem mesecu. Rok po pogodbi je sicer šest mesecev, kar se izteče aprila. Mulj bo po remediaciji, torej predelavi z odstranitvijo nevarnih snovi, v predelovalnem centru podjetja Saubermacher SDAG v Lannachu v bližini Gradca ostal v Avstriji.

Ker so tudi v prihodnje možne podobne ujme, želijo lokacije, kamor bi bilo mogoče prepeljati onesnaženo zemljino, urediti tudi v Sloveniji, je dejala Boltetova, navsezadnje tudi zato, ker, kot je poudarila, nobena država ni tako bogata, da bi zemljo lahko vedno znova nadomeščala.

Predlog zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev, ki je v DZ, tako predvideva gradnjo centra za ravnanje z onesnaženimi zemljinami. Po predlogu bi bil investitor centra občina, na območju katere bi bil center, stroške gradnje pa bi kril državni proračun.

Glede možnosti, da bi mulj odložili na odlagališču nevarnih odpadkov podjetja Tab, je Boltetova povedala, da so bili s podjetjem v stiku, da pa je odlagališče polno. Družba sicer sama načrtuje širitev, ki pa bi jo lahko izvedli v dveh do treh letih. Z geološkim zavodom in zavodom za gradbeništvo so si ogledali tudi drugo lokacijo, kamnolom Žerjav, a bi bilo treba tudi tam območje ustrezno urediti za odlaganje nevarnega materiala.