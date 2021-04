Še naprej bomo jedrska država, z dodatnimi hidroelektrarnami

»Gotovo je današnji dan priložnost za prepotrebno zavedanje, da tako, kot smo ravnali z Zemljo, ne gre več naprej,« je na svetovni dan Zemlje dejal minister za okolje in prostor Andrej Vizjak. Podnebna strategija predvideva podnebno nevtralnost Slovenije do 2050, nabor ukrepov za zmanjšanje emisij za 55 odstotkov do leta 2030 pa bo država povzela iz junijskega svežnja evropskih predpisov.