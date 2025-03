Slovenija lahko cilje doseže brez kavcijskega sistema

»Slovenija s skoraj 90-odstotno stopnjo ločenega zbiranja plastenk pijač že zdaj dokazuje, da lahko zastavljene okoljske cilje dosežemo brez uvedbe kavcijskega sistema. Obstoječi sistem deluje učinkovito, ob tem pa potrošnikov in podjetij ne obremenjuje z dodatnimi stroški,« sporočajo iz Zbornice komunalnega gospodarstva (ZKG).

Deležniki, ki zagovarjajo razloge proti uvedbi kavcijskega sistema poudarjajo, da lahko z nadgradnjo že vzpostavljenih praks in s ciljno usmerjenimi ukrepi uspešno dosežemo evropske cilje, ne da bi posegali v dobro delujoč sistem in povzročali dodatnih stroškovnih obremenitev za potrošnike. ZKG je zato pripravila izhodišča za akcijski načrt, ki predvideva doseganje zastavljenih ciljev brez dodatnih stroškov za potrošnike.

Po najnovejših neuradnih podatkih za leto 2024 stopnja ločenega zbiranja plastenk dosega vsaj 89,6 odstotka, pri čemer v zbornici pričakujejo, da bodo uradni podatki še ugodnejši. To Slovenijo uvršča med uspešnejše države na tem področju.

Glede na dosežene rezultate in že pripravljena izhodišča za dodatne ukrepe izboljšanja ločenega zbiranja, ki jih je ZKG že posredovala ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, uvajanje kavcijskega sistema ni potrebno. Tak sistem bi namreč pomenil dodatne stroške za potrošnike in podjetja ter bi povzročil podražitev pijač, kar v trenutnih gospodarskih razmerah ni sprejemljivo.

Kavcije ne rešujejo slabih sistemov

»Izkušnje iz drugih držav, kjer imajo uveden kavcijski sistem že več let, kažejo, da kljub uvedbi kavcijskega sistema marsikje cilji ločenega zbiranja po kriterijih EU še niso doseženi. To kaže, da kavcijski sistem ni zagotovljena pot do uspeha. V Sloveniji imamo vzpostavljen učinkovit in uporabniku prijazen sistem ločenega zbiranja, ki z dodatnimi, premišljenimi ukrepi lahko preseže zastavljene cilje, brez nepotrebnih finančnih in administrativnih obremenitev za prebivalce in podjetja,« pravi Sebastijan Zupanc, direktor ZKG.

Zato so Trgovinska zbornica Slovenije, ZKG, GZS – Podjetniško trgovska zbornica in GZS – Sekcija zbiralcev in predelovalcev kovinskih in nekovinskih odpadkov Mope že pozvali za čimprejšnji ponoven sklic delovne skupine, da se nadaljuje s strokovnim delom za zagotovitev stabilnih dolgoročnih doseganj okoljskih ciljev, ki pomenijo uresničitev kriterijev EU na stroškovno in izvedbeno najbolj učinkovit način.

Do leta 2029 je po evropskih ciljih treba zagotoviti ločeno zbiranje najmanj 90 odstotkov odpadnih plastenk in pločevink. Te sicer predstavljajo približno štiri odstotke vse embalaže, za katero tudi obstajajo cilji, čeprav nekoliko nižji.

Na Mope so sicer predvideli uvedbo kavcijskega sistema, vendar tudi naročili sortirne analize obstoječega sistema ločenega zbiranja odpadne embalaže. Odločitev Mope tako že več kot leto čakajo tako zagovorniki kot nasprotniki kavcijskega sistema. Zagovorniki pravijo, da je čiste plastenke in pločevinke preprosteje reciklirati, kar pomeni tudi, da bo lažje doseči cilje za deleža reciklirane PET plastike in aluminija v novih plastenkah in pločevinkah.