Kavcijski sistem rešuje štiri odstotke embalaže

V nadaljevanju preberite:

Nenavadno se zdi, da okoljske organizacije zahtevajo kavcijski sistem za plastenke in pločevinke. Resda to pomeni boljše recikliranje štirih odstotkov odpadne embalaže, a preskoči ponovno uporabo, ki ima prednost pred recikliranjem, je slišati očitek v precej glasni kampanji za kavcije. Razširila se je namreč uporaba steklenic za večkratno uporabo, voda iz pipe, kot poudarjajo, pa je izjemna prednost Slovenije.

»Res je, da steklo kot embalažni material ima svojo zgodovino in se še vedno uporablja pri določenih izdelkih, kot so pijače višje kakovosti, mleko in olje. A je nerealno pričakovati, da bi bila vsa pijača znova pakirana izključno v steklo,« odgovarjajo na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo na vprašanje, zakaj se ne bi vrnili v čase embalaže za ponovno uporabo, kot so steklenice.