Naši odpadki gorijo v skladiščih, ne v sežigalnicah

Pravno podlago za ureditev energetske izrabe preostanka odpadkov ima Slovenija že več kot 20 let. Nazadnje je ministrstrstvo za okolje, podnebje in energijo napovedalo, da bo novo uredbo o državni gospodarski javni službi energetske izrabe odpadkov dalo znova v javno obravnavo. »Ta uredba nastaja že dve leti,« na to pravi direktor Zbornice komunalnega gospodarstva Sebastijan Zupanc in opozarja, da se je vmes in že pred tem zgodilo že več požarov odpadkov. Po sestanku se je upanje za hitro sprejetje uredbe povečalo.

Regijski centri za ravnanje z odpadki (CERO) te sortirajo in predelajo, preostanek komunalnih odpadkov pa ostane kot gorljiva frakcija. Te odpadke bi bilo treba redno odvažati, saj pri skladiščenju začne nastajati metan, ki se prej ali slej vžge.