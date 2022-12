Smetenje v senci bleščave lučk

V nadaljevanju preberite:

V komunalnih podjetjih mirijo, da bodo vse povečane količine odpadkov pospravili, edina nerešena težava je odpadna embalaža, ki ostaja v skladiščih. Po drugi strani pa opozarjajo, da tak sistem potrošništva in pri nas še odsotnost strategije na področju odpadkov ogrožata preživetje človeštva.

Na podlagi preteklih let trgovci ugotavljajo, da se prodaja v decembru poveča za 25 do 30 odstotkov glede na povprečje v drugih mesecih. Obisk trgovin začne vidno naraščati pred Miklavžem in se nato postopoma povečuje do konca leta. Podobno se poveča količina različnih odpadkov. V sodobnosti je vse zavito v plastiko, plastičnih je tudi večina sodobnih oblačil.