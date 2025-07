Sodišče bo medvedom še nekaj časa pustilo živeti

V nadaljevanju preberite:

Odstrel 206 medvedov je bil zaradi sklepa upravnega sodišča, ki je ugodilo tožbi Alpe Adria Green (AAG) zoper odločbo ministrstva za naravne vire in prostor, začasno ustavljen. A to je pirova zmaga naravovarstvenikov, saj je sodišče v preteklih podobnih primerih na koncu pritrdilo ministrstvu in dovolilo nadaljevanje odstrela.

- kako je upravno sodišče utemeljilo svojo odločitev. Pridobili smo sodni sklep,

- koliko medvedov je bilo odstreljenih pred zadržanjem odstrela,

- in koliko ustnih odločb za odstrel konfliktnih medvedov je po zadržanju odstrela izdalo ministrstvo.