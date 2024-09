Nasprotniki enotni o spremembi sistema kmetijskih subvencij

V nadaljevanju preberite:

Ko so evropske države spomladi pretresali protesti kmetov, na katere so se evropska komisija in države odzvale s popuščanjem pri okoljskih zahtevah, se je zdelo, da je dialog med kmetijstvom in naravovarstvom nepovratno prekinjen, evropski zeleni dogovor na področju kmetijstva pa mrtev. Toda zaključno poročilo strateškega dialoga o prihodnosti kmetijstva v EU dokazuje nasprotno. Včasih nespravljive strani so se združile v kolektivnem pozivu k prehodu na bolj trajnostne in pravične evropske prehranske sisteme.