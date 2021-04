Tovornjak tekstila na sekundo gre v smeti

V nadaljevanju preberite:

Nova raziskava med potrošniki, proizvajalci, trgovci z novimi in rabljenimi oblačili, zbiralci in predelovalci odpadkov v projektu Obleka naredi človeka, ki so jo izvedli Ekologi brez meja v sodelovanju z društvom Focus in Pravično trgovino 3MUHE, kaže, da je vsak posameznik v Sloveniji leta 2019 povprečno zavrgel 12,3 kilograma oblačil. Proizvodnja oblačil je sicer četrta po porabi virov in vode ter peta po toplogrednih emisijah. Najpozneje do leta 2025 morajo zato vse države EU uvesti ločeno zbiranje odpadnih oblačil, a to še ne reši vsega. Kaj bi bilo treba storiti?