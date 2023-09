V Sparu v dodatne fizične preglede delovanja dobaviteljev sadja in zelenjave

Uprava za varno hrano je konec julija pri breskvah, uvoženih iz Srbije, našla prepovedani pesticid klorpirifos. Odpoklica ni izvedla, ker so bile breskve prodane še pred rezultati preiskave. Več kot sedem ton breskev z ostanki za zdravje škodljivega pesticida je bilo prodanih v trgovski verigi Spar.

Iz podjetja Spar so danes sporočili, da so v teh dneh sprejeli dodatne interne ukrepe pri direktnem uvozu sadja in zelenjave iz držav zunaj Evropske unije. Pri tem se bodo osredotočali na redne fizične preglede delovanja dobaviteljev in s tem dodatno dvignili nivo zaupanja v izdelke, ki jih tržijo, so še dodali.

»Za nadzor kakovosti sadja in zelenjave imamo v Sparu Slovenija izdelan interni protokol preverjanja, ki presega zakonsko zahtevane kriterije. Nadzor izvajamo v centralnem skladišču ob prejemu blaga in večkrat na dan na prodajnem mestu v trgovinah. Za nadzor sadja in zelenjave smo v podjetju sprejeli še dodatne interne ukrepe ob direktnem uvozu izdelkov iz držav izven EU. Izvajali bomo dodatne redne fizične preglede delovanja dobaviteljev sadja in zelenjave,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Od dobaviteljev so že zahtevali in pridobili veljaven certifikat Global G.A.P., ki je mednarodni standard kakovosti z namenom kontrole in certificiranja kmetijskih pridelkov in živil ter dejavnosti, povezanih z njimi. S tem se želijo prepričati o skladnosti dejavnosti dobaviteljev, varnosti blaga in še dodatno dvigniti raven zaupanja v dobavitelje ter blago, ki ga podjetje Spar Slovenija ponuja na svojih policah.

breskve Foto Shutterstock

Varnost živil zagotavljajo tudi prek analiznih izvidov, ki jih prejmejo s strani dobaviteljev pred vsakim začetkom sezone, dodatno pa bodo interno izvedli v pooblaščenih laboratorijih tudi vzorčenje in analizo vsake vrste sadja in zelenjave na vsebnost ostankov pesticidov, ki jih direktno uvozijo iz držav zunaj EU.

Podjetje Spar Slovenija je s trgovskih polic umaknilo breskve in slive, v katerih je bil odkrit nedovoljen pesticid. Po dogodku so zato nemudoma prekinili sodelovanje z dotičnim dobaviteljem breskev ter začeli postopek presoje dobavitelja, kjer bodo ugotovili vzrok za neskladnost z evropsko zakonodajo.