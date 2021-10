Vode so v dobrem stanju le po enem merilu

Slovenija je po kakovosti vode na repu v Evropi po več merilih, po kemičnem, mikrobiološkem onesnaženju in po onesnaženju s hranili. Vse to vpliva tudi na biotsko raznovrstnost, pri čemer naš seznam kritično ogroženih vrst ni bil posodobljen že 30 let. Nekoč je bil glavni cilj urejanja voda povečanje pretočnosti in zmanjšanje erozije, nove rešitve pa se šele prebijajo v ospredje.

Na dvodnevnem simpoziju, ki so ga organizirali Nacionalni inštitut za biologijo (NIB) in Mladi za podnebno pravičnost, so strokovnjaki večkrat poudarili, da je treba vodi dati več prostora. Miha Naglič iz zavoda za varstvo narave je opozoril, da varujemo le nekatere dele vodotokov. Večina rešitev za bolj sonaravno sožitje z vodami je poleg tega omejena na struge, manjka tudi podrobnejše načrtovanje po porečjih.