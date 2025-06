Z eno potezo privarčevali več kot 2.000 evrov na leto

Vse več gospodinjstev se odloča za samooskrbo z električno energijo, saj želijo zmanjšati stroške, povečati energetsko neodvisnost in prispevati k trajnostnemu razvoju. Sončne elektrarne so postale ena najbolj priljubljenih rešitev, saj omogočajo izrabo obnovljive energije in dolgoročne prihranke. Vendar pa so na trgu samooskrbe pomembne spremembe – ukinitev klasičnih letnih neto meritev je pri mnogih potrošnikih povzročila negotovost. Mesečni obračuni ne omogočajo optimalnega izkoristka proizvedene energije, kar lahko vpliva na stroške elektrike in učinkovitost naložbe v sončno elektrarno.

Na srečo pa net-metering ni stvar, na katero moramo pozabiti. Nove rešitve uporabnikom, ki jih ponujajo nekateri dobavitelji, še vedno omogočajo ohranitev letnega obračuna in maksimalno izrabo proizvedene energije. S pravilnim pristopom lahko gospodinjstva še naprej uživajo v stabilnih prihrankih, energetski samozadostnosti in trajnostni prihodnosti. Ta pristop je posebej primeren za lastnike hiš, investitorje, uporabnike z visoko letno porabo elektrike in vse, ki stremijo k trajnostni energetski samozadostnosti.

Ali tudi vi razmišljate o sončni elektrarni, pa vas je ukinitev klasičnih letnih neto meritev odvrača od naložbe? Ne ustavite se zaradi morebitnih negotovosti, saj obstaja učinkovita rešitev, ki primanjkljaje in presežke lahko spremeni v prihranke za vas. Energija plus je razvila inovativno rešitev NET-MET, ki ohranja letni obračun za uporabnike sončnih elektrarn s hranilniki Energije plus.

Sodobna rešitev za samooskrbo: letni obračun ni preteklost

Prihranki pri stroških elektrike pri letnem netiranju lahko znašajo do 70 % stroškov elektrike v življenjski dobi elektrarne. FOTO: Energija plus

Storitev NET-MET vam omogoča, da si z lastno sončno elektrarno in baterijskim hranilnikom zagotovite zanesljivo in cenovno ugodno električno energijo, in to vse dni v letu. Vsi, ki se boste odločili za postavitev sončne elektrarne s podjetjem Energija plus, boste zaradi ugodnega letnega obračuna porabljene in proizvedene energije lahko uživali v visokih prihrankih in večji neodvisnosti od gibanja cen na trgu.

Letno netiranje omogoča, da se proizvedena in porabljena električna energija seštevata vse leto, kar pomeni večjo finančno predvidljivost, saj uporabniki ne plačujejo mesečnih nihanj, temveč se presežki in primanjkljaji izravnajo na letni ravni. Takšen način poskrbi za optimalno izrabo proizvedene energije. Viški energije iz sončne elektrarne se namreč ne izgubijo, ampak se upoštevajo pri letnem obračunu.

Vsi uporabniki pa bodo najbolj veseli prihrankov pri stroških elektrike, ki lahko znašajo do 70 % stroškov elektrike v življenjski dobi elektrarne. Letno netiranje omogoča možnost prenosa viškov energije. Zagotovljen letni obračun za obdobje sedmih let omogoča optimalno vračilo investicije v sedmih letih.

Do svoje energije tudi ponoči in ob slabem vremenu

Shranjevanje presežkov energije v hranilnikih energije prinaša še dodatne prednosti. Uporabniki lahko porabljajo lastno elektriko tudi takrat, ko sončna elektrarna ne proizvaja energije, na primer ponoči ali ob slabem vremenu. S tem bodo postali manj odvisni od javnega omrežja, kar prav tako znižuje stroške. Predvsem pa hranilnik omogoča stabilno oskrbo z elektriko tudi ob morebitnih motnjah v omrežju.

Kakšna je razlika med mesečnim in letnim obračunom? Mesečni obračun : uporabniki plačujejo razliko med proizvedeno in porabljeno energijo vsak mesec, kar lahko povzroči večja nihanja stroškov.

: uporabniki plačujejo razliko med proizvedeno in porabljeno energijo vsak mesec, kar lahko povzroči večja nihanja stroškov. Letni obračun (NET-MET): omogoča izravnavo porabe in proizvodnje na letni ravni, kar pomeni stabilnejše stroške in boljšo izrabo proizvedene energije. NET-MET je odlična rešitev za vse, ki želijo ohraniti letni obračun kljub spremembam na trgu samooskrbe. VEČ INFORMACIJ O NET-MET

Za vse, ki se zavedajo pomena energetske samozadostnosti

Zagotovljen letni obračun pri Energiji plus za obdobje sedmih let omogoča optimalno vračilo investicije v sedmih letih. FOTO: Energija plus

Rešitev podjetja Energija plus je primerna za lastnike hiš, ki razmišljajo o sončni elektrarni, za investitorje v fazi načrtovanja ali pridobivanja soglasja. Pot v energetsko neodvisnost se zelo splača družinam, ki živijo v hišah in imajo visoko letno porabo elektrike, torej nad 12.000 kWh.

Vaša naložba v samozadostnost se bo izplačala. Če imate visoko porabo elektrike, načrtujete gradnjo ali želite dolgoročno stabilnost in prihranke, je zdaj pravi čas za naslednji korak.

Z Energijo plus je pot samooskrbe še vedno svetla

Energija plus ponuja tehnično podporo, pomoč pri ureditvi financiranja, dokumentaciji in pridobivanju subvencij. FOTO: Energija plus

Pri odločitvi za sončno elektrarno in letno netiranje niste sami. Pri Energiji plus so prepričani, da mora biti pot do energetske samozadostnosti preprosta, pregledna in zaupanja vredna. Strokovna ekipa podjetja Energija plus vam ponuja podporo na vsakem koraku – od začetnega svetovanja in izračuna investicije do priprave celotne dokumentacije za soglasje in vloge za pridobitev subvencij.

Za vsako gospodinjstvo je nakup sončne elektrarne velika finančna obremenitev. Pri Energiji plus vam pomagajo pridobiti subvencijo Borzena v višini do 675 EUR na 1 kW oziroma do 40 % upravičenih stroškov. Za vas uredijo tudi dostop do ugodnega financiranja preko Eko sklada z izjemno nizko fiksno obrestno mero 1,8 %.

Oprema priznanih proizvajalcev

Družina, ki ogreva prostore in sanitarno vodo s toplotno črpalko, je z investicijo v samooskrbno sončno elektrarno s hranilnikom energije po modelu NET-MET zmanjšala letni strošek električne energije z 2.667 na 448 evrov. FOTO: Depositphotos

Z več kot desetletjem izkušenj in kot del skupine HSE, največjega proizvajalca zelene energije v Sloveniji, vam zagotavljajo kakovostno opremo priznanih proizvajalcev, z dolgo življenjsko dobo in visoko zanesljivostjo delovanja.

Strankam, ki se odločijo za postavitev sončne elektrarne in hranilnika, ponujajo vse od načrtovanja in montaže do servisiranja in optimizacije delovanja sistema. Vaša odločitev za sončno elektrarno z Energijo plus ni le korak k nižjim stroškom in večji energetski neodvisnosti – je naložba v trajnostno prihodnost, pri kateri imate zanesljivega partnerja. Z njimi bo prehod na samooskrbo s sončno energijo preprost, varen in dolgoročno smiseln.

Ali potrebujete nasvet za svojo hišo? Pridobite informativno ponudbo: Spletna stran: Letni obračun za samooskrbo – Energija plus E-naslov: samooskrba@energijaplus.si Brezplačni klic: 080 21 15

