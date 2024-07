Z javnim prometom se da iti v hribe, a ne gre gladko

V nadaljevanju preberite:

Prednost potovanja z javnim prevozom do izhodišč planinskih poti je zlasti v tem, da lahko pot v hribe začnete v eni dolini, končate pa v drugi. Poleg tega utrujeni po več urah sicer prijetnega in koristnega napora niste grožnja v prometu, pred prevozom domov pa si lahko privoščite tudi kakšno osvežitev, ki je voznikom prepovedana. A da bo vse to resnično teklo brez kančka skrbi, bo treba urediti še precej stvari, tudi to, da že primanjkuje šoferjev za različne prevoze.

Z javnim potniškim prometom do dolin in peš do višin, kar je projekt Planinske zveze Slovenije in Cipre Slovenija, društva za varstvo Alp, je mogoče tudi pri nas, a ni vedno preprosto in obiskovalcem prijazno. Individualni motorni promet v poletnih mesecih duši Slovenijo, še posebej priljubljena, a občutljiva gorska območja.