Drugi tir brez dodatnih evropskih milijonov

Projekt drugega tira je tudi po zadnji odločitvi evropske agencije za podnebje, infrastrukturo in okolje ostal brez dodatnih milijonov iz instrumenta za povezovanje Evrope (IPE).

Omenjena agencija je že drugič zavrnila vlogo družbe 2TDK za nepovratna sredstva pri gradnji tretjega sklopa novega tira med Divačo in Koprom, ki se uradno začenja prve dni septembra, pripravljalna dela pa že potekajo.

Projekt drugega tira v nekaterih bruseljskih krogih očitno nima takega ugleda, kot bi pričakovali. Drugače seveda trdijo na ministrstvu za infrastrukturo, s katerega so na naša vprašanja odgovorili: »Evropska komisija je do zdaj za gradnjo drugega tira Divača–Koper namenila že 233,33 milijona evrov, od tega 124 milijonov po stopnji 85-odstotnega financiranja (za pripravljalna dela, dostopne ceste, predor Škofije in viadukta Vinjan ter Gabrovica) in 109 milijonov po stopnji 20-odstotnega financiranja (za preostalih šest predorov). Poleg tega je namenila 14,2 milijona evrov za gradnjo izvlečnega tira na območju Bivja nekaj let pred začetkom gradnje drugega tira.«

Na tokratnem razpisu za evropska sredstva iz omenjenega finančnega mehanizma IPE so kandidati prijavili kar 408 projektov in zanje zaprosili za skupaj 22,2 milijarde evrov. Agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje (Cinea) je imela na voljo le 7,1 milijarde evrov, ki jih je razdelila 134 projektom. Prvič je dodelila nekaj denarne pomoči čezmejnim projektom, v katerih sodelujeta tudi Ukrajina in ­Moldavija.